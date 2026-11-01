Napoli Basketball: 99-81 sulla Reyer Venezia e prova da big Ramsey top-scorer con 28 punti, doppia cifra anche per White, Caruso e Dowtin

Vittoria splendida per il Napoli Basketball. Successo sulla Reyer Venezia con il risultato di 99-81 nella sesta giornata del campionato di Serie A. All'Alcott Arena, la squadra azzurra, priva di Brown per un risentimento muscolare, ha dominato nel primo tempo toccando anche il +30 e gestendo la ripresa. Ramsey è stato il miglior realizzatore con 28 punti. Doppia cifra anche per Caruso, White e Dowtin.

"Le squadre intelligenti non posso finire le partite in questo modo"

Ecco il commento di coach Repesa nel post-gara: "Si sono affrontate due squadre reduci da viaggi impegnativi in Europa. Ero molto curioso di vedere come saremmo riusciti a recuperare. È stato importante riuscire ad avere energia da ogni giocatore. Ad inizio partita abbiamo avuto problemi a rimbalzo difensivo, per questo Venezia è rimasta in gara. Nel terzo quarto, quando abbiamo cominciato a difendere duro, riuscendo a correre, loro non sono riusciti a pareggiare la nostra intensità. Mi dispiace per gli ultimi minuti, non mi interessava lo scarto finale, ma le squadre intelligenti non posso finire le partite in questo modo. Non ho chiamato time-out perché volevo vedere i giocatori come reagivano. È una cosa su cui dobbiamo lavorare, non deve succedere ancora. Abbiamo vinto con pieno merito, giocando una bella partita. Ringrazio il nostro popolo, vorrei vedere il palazzetto pieno in ogni partita".