Al via la stagione del Teatro San Carlo

Tra musica, danza, solisti ed eccellenze

al via la stagione del teatro san carlo
Napoli.  

 Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova Stagione 2026/2027 del Teatro di San Carlo di Napoli. Il massimo napoletano si appresta a vivere un mese di novembre ricco di grande musica, danza e inaugurazioni di assoluto rilievo, con un cartellone che vedrà protagonisti grandi direttori, solisti di fama internazionale e il Corpo di Ballo del Lirico partenopeo.

Balletto e grande danza in apertura

Ad aprire il programma del mese sarà la danza. Da giovedì 5 a martedì 10 novembre andrà in scena il Boléro, spettacolo affidato al Balletto del Teatro di San Carlo diretta da Clotilde Vayer.

Le grandi inaugurazioni: Sinfonica e Musica da Camera

A metà mese il palco del San Carlo ospiterà le inaugurazioni formali della programmazione concertistica:

Venerdì 13 e sabato 14 novembre: si terrà l'inaugurazione della Stagione di Concerti 2026/27. Sul podio salirà il maestro Daniel Oren per dirigere l'Orchestra e il Coro del San Carlo nell'esecuzione monumentale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Domenica 15 novembre: sarà la volta dell'inaugurazione della Stagione di Musica da Camera 2026/27, interamente nel segno di Beethoven e della celebre Sonata «Kreutzer».

Grandi solisti ed eccellenze pianistiche

La seconda metà del mese vedrà protagonisti solisti d'eccezione:

Mercoledì 18 novembre: appuntamento sinfonico con il concerto che vedrà Umberto Clerici alla direzione e il virtuosismo di Sergej Krylov al violino.

Martedì 24 novembre: prende ufficialmente il via il Festival Pianistico. Protagonista della serata inaugurale sarà Louis Lortie, impegnato in un recital solistico interamente dedicato al repertorio di Fryderyk Chopin.

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