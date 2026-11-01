al via la stagione del teatro san carlo

Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova Stagione 2026/2027 del Teatro di San Carlo di Napoli. Il massimo napoletano si appresta a vivere un mese di novembre ricco di grande musica, danza e inaugurazioni di assoluto rilievo, con un cartellone che vedrà protagonisti grandi direttori, solisti di fama internazionale e il Corpo di Ballo del Lirico partenopeo.
Balletto e grande danza in apertura
Ad aprire il programma del mese sarà la danza. Da giovedì 5 a martedì 10 novembre andrà in scena il Boléro, spettacolo affidato al Balletto del Teatro di San Carlo diretta da Clotilde Vayer.
Le grandi inaugurazioni: Sinfonica e Musica da Camera
A metà mese il palco del San Carlo ospiterà le inaugurazioni formali della programmazione concertistica:
Venerdì 13 e sabato 14 novembre: si terrà l'inaugurazione della Stagione di Concerti 2026/27. Sul podio salirà il maestro Daniel Oren per dirigere l'Orchestra e il Coro del San Carlo nell'esecuzione monumentale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Domenica 15 novembre: sarà la volta dell'inaugurazione della Stagione di Musica da Camera 2026/27, interamente nel segno di Beethoven e della celebre Sonata «Kreutzer».
Grandi solisti ed eccellenze pianistiche
La seconda metà del mese vedrà protagonisti solisti d'eccezione:
Mercoledì 18 novembre: appuntamento sinfonico con il concerto che vedrà Umberto Clerici alla direzione e il virtuosismo di Sergej Krylov al violino.
Martedì 24 novembre: prende ufficialmente il via il Festival Pianistico. Protagonista della serata inaugurale sarà Louis Lortie, impegnato in un recital solistico interamente dedicato al repertorio di Fryderyk Chopin.