Chiude Capodichino: voli dirottati su Salerno Anche il Napoli modifica i programmi per la chiusura dello scalo

Scatta da oggi, 1° novembre, la chiusura totale al traffico aereo commerciale dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Lo scalo partenopeo resterà fermo per un intero mese per consentire un imponente intervento di riqualificazione e restyling della pista e dei raccordi di rullaggio. La riapertura ai voli di linea è fissata per il 1° dicembre, mentre tra il 22 e il 23 novembre l'aeroporto riaprirà parzialmente per accogliere i soli voli privati e le attività di manutenzione di Atitech. Dal 2 al 5 novembre, inoltre, resterà attivo il servizio Lost & Found (9-17) per il recupero dei bagagli in giacenza.

Un cantiere record da 30 milioni di euro

L'intervento, programmato dalla società di gestione GESAC e affidato a ADR Engineering (gruppo Aeroporti di Roma), prevede un investimento complessivo superiore ai 30 milioni di euro. Il cantiere vedrà impegnate circa 500 persone h24 e 7 giorni su 7 su una superficie di 250mila metri quadrati: verranno rimossi gli strati esistenti della pavimentazione e ricostruita la struttura con bitumi speciali ad alte prestazioni. Per garantire la continuità dei getti di cemento, le Prefetture campane hanno accordato deroghe speciali al blocco festivo dei camion per le prime quattro domeniche del mese. Tra le novità principali figura l'ammodernamento dei sistemi di illuminazione a LED e il cambio dell'orientamento magnetico della pista, che passera da 06/24 all'attuale 05/23.

Voli dirottati su Salerno: piano straordinario di trasporti

Per contenere i disagi, una parte consistente dei voli commerciali è stata trasferita presso l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che durante il mese gestirà 15 rotte nazionali e internazionali operando h24. Lo scalo salernitano utilizzerà entrambi i terminal: dal nuovo Terminal di Aviazione Generale partiranno i voli extra-Schengen (Casablanca, Dubai, Sharm el-Sheikh) e il volo per Madrid, mentre dal Terminal di Aviazione Commerciale (aperto dalle 5 alle 23.30) opereranno tutte le altre rotte (tra cui ITA Airways, easyJet, Ryanair, Vueling ed Eurowings).

Per agevolare gli spostamenti sono stati attivati bus navetta dedicati da Napoli Piazza Garibaldi, corse potenziate verso la stazione di Salerno e un servizio di taxi collettivo a tariffa fissa da e per i principali hub ferroviari.

Disagi anche per la SSC Napoli: trasferta blindata

La chiusura del "Capodichino" impatta direttamente anche sulla logistica del Napoli calcio. La squadra guidata da Antonio Conte, impegnata stasera all'Allianz Stadium contro la Juventus, al termine del match non rientrerà in città. Gli azzurri rimarranno in ritiro a Torino fino a martedì, giorno in cui decolleranno direttamente alla volta di Oporto per il match decisivo di Champions League contro il Porto. Il rientro in Campania della comitiva azzurra è previsto soltanto nella giornata di giovedì, con un volo charter che atterrerà eccezionalmente sulla pista di Salerno.