Arriva il maltempo in Campania: allerta meteo per domani Previsti temporali e venti su tutta la Regione

Nuova ondata di maltempo in arrivo su gran parte del territorio campano. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido su tutto il territorio regionale a partire dalla mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani, lunedì 2 novembre, fino alle ore 23.59.

Il quadro meteorologico

Secondo le previsioni del Centro funzionale regionale, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da precipitazioni locali o sparse, che potranno assumere anche la forma di rovesci o temporali di moderata intensità. A peggiorare il quadro climatico saranno i venti forti provenienti dai quadranti nord-orientali, accompagnati da raffiche intense, e il mare agitato, con il concreto rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

I rischi per il territorio: allagamenti e frane

Il Centro funzionale segnala la presenza di un rischio idrogeologico localizzato. Tra i principali scenari d'impatto si temono allagamenti nei centri abitati, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, oltre allo scorrimento superficiale delle acque lungo la sede stradale con fenomeni di ruscellamento.

Massima attenzione viene riposta anche sull'assetto idrogeologico del suolo: non si escludono cadute di massi e smottamenti. A rendere il terreno particolarmente fragile sono sia le piogge cadute negli ultimi giorni sia i danni riportati dalla vegetazione a causa degli incendi che hanno interessato diverse zone del territorio nei mesi scorsi.

Scattano i piani di emergenza nei Comuni

La Sala operativa regionale unificata (Soru) ha già provveduto a inoltrare l'avviso di allerta a tutti i Comuni interessati. La Protezione civile ha raccomandato ai sindaci e alle autorità locali di attivare tempestivamente i Centri operativi comunali (COC) e di mettere in campo tutte le misure preventive previste dai rispettivi piani di Protezione civile, al fine di monitorare il territorio e contrastare con prontezza gli eventuali disagi provocati dai fenomeni atmosferici.