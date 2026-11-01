Juve - Napoli: probabili formazioni e dove vederla

È la notte della verità, delle ex identità capovolte e dei punti da raccogliere senza appello. Stasera, domenica 1° novembre 2026 alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospita il big match Juventus-Napoli, valevole per la decima giornata di Serie A.
Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento appaiate a quota 14 punti in classifica, ai margini della zona Champions League: una vittoria è fondamentale per non scivolare via dalle posizioni di vertice. Per gli azzurri, rinfrancati dal recente successo di Monza, la trasferta piemontese rappresenta un banco di prova cruciale prima di prendere la rotta per Oporto.
Lo scherzo del destino: panchine incrociate
A rendere ancora più avvincente la contesa è il clamoroso incrocio tra i due tecnici:
Massimiliano Allegri, condottiero di 5 scudetti bianconeri, torna a Torino da allenatore del Napoli. Il tecnico azzurro dovrà però seguire il match dalla tribuna poiché squalificato, lasciando le indicazioni a bordo campo al fidato vice Marco Landucci.
Luciano Spalletti, artefice del terzo storico scudetto partenopeo, incrocia il suo passato dalla panchina della Juventus, alla ricerca di un successo per uscire da un momento complesso e rilanciare i bianconeri.
Le probabili formazioni
Nonostante le assenze in casa partenopea (tra cui spicca quella di Stanislav Lobotka), il Napoli dovrebbe schierare il tridente d'attacco con Politano, Højlund e Lang, guidato a centrocampo da Kevin De Bruyne. In dubbio Anguissa colpito da influenza. La Juventus risponde proponendo la coppia d'attacco formata da Woltemade e Kolo Muani.
JUVENTUS (4-3-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Kelly; Sarr, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani. (All. Luciano Spalletti)
Indisponibili: Yildiz, Locatelli, Thuram, Conceição, Çelik, Nico González, Ekhator.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. (All. Massimiliano Allegri - squalificato, in panchina Landucci)
Indisponibili: Lobotka, Spinazzola, Neres, Buongiorno, Badiashile, Alisson Santos, Favasuli.
Dove vederla in TV
Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20:30.