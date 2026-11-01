Cade dallo scooter e muore: indagini in corso Polizia al lavoro per capire se l'uomo abbia perso il controllo o siano coinvolti altri mezzi

Drammatico incidente stradale nella prima mattinata di oggi a Napoli. Intorno alle 6:30, in via Tommaso De Amicis, nei pressi dell'intersezione con via Cavone delle Noci allo Scudillo, un uomo di 56 anni ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta mentre era alla guida del suo motociclo.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo le prime informazioni, il 56enne stava percorrendo la strada alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è precipitato a terra riportando lesioni rivelatesi purtroppo mortali.

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo sul colpo.

Indagini in corso e analisi delle telecamere

Per eseguire i rilievi tecnici del caso e mettere in sicurezza l'area sono giunti gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire se si sia trattato di un perdita di controllo autonoma del veicolo o se nell'impatto siano rimasti coinvolti altri mezzi poi allontanatisi.

A tal fine, la Polizia Locale sta procedendo all'acquisizione e all'esame dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, oltre a ricercare eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena.

Il motociclo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti peritali. La salma del 56enne è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina Legale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore deciderà se disporre l'esame autoptico.