Juve- Napoli, le ufficiali: fuori Hojlund e Rrahmani, dentro Lucca e Marianucci Influenza per il norvegese. Fuori anche Milinkovic

Emergenza totale per il Napoli alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. I problemi per lo staff tecnico azzurro aumentano a dismisura a pochi minuti dall'inizio della sfida, trasformando la formazione azzurra in un vero e proprio cantiere aperto.

Alla già lunghissima lista degli indisponibili — che conta i vari Spinazzola, Neres, Alisson Santos, Lobotka, Buongiorno, Badiashile e Favasuli — si sono aggiunti due forfait pesantissimi dell'ultimo minuto:

Rasmus Hojlund non sarà della partita a causa di un leggero stato influenzale ed è rimasto a scopo precauzionale in hotel.

Vanja Milinkovic-Savic non figura nemmeno in distinta per via di un leggero affaticamento muscolare.

Le scelte ufficiali: Lucca davanti, chance a sorpresa per Marianucci

Con l'attacco decimato, tocca a Lorenzo Lucca guidare il reparto offensivo fin dal primo minuto al fianco di Matteo Politano e Noa Lang.

La vera e propria sorpresa della serata arriva però in difesa: Luca Marianucci parte titolare al posto di Amir Rrahmani, affiancando Di Lorenzo, Rafa Marin e Mathias Olivera a protezione dei pali affidati ad Alex Meret. A centrocampo confermato il trio composto da McTominay, De Bruyne e Anguissa.

Una situazione di massima emergenza che costringerà gli azzurri a una prova di enorme carattere e sacrificio su uno dei campi più difficili della Serie A.