Bollettino medico: distorsione per De Bruyne, risentimento per Di Lorenzo Per gli infortuni si pensava fosse difficile fare peggio dello scorso anno e invece...

Piove sul bagnato in casa Napoli. Quando l'emergenza sembrava aver già raggiunto livelli difficilmente sostenibili, ecco che arrivano altre brutte notizie dal campo. Di Lorenzo accusa un risentimento all'adduttore, De Bruyne rimedia una distorsione alla caviglia e anche Olivera è costretto ad abbandonare il terreno di gioco dolorante per un problema muscolare. Tre nuovi campanelli d'allarme che rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già complicatissima.

L'elenco degli indisponibili, del resto, era già particolarmente lungo prima della sfida contro la Juventus. Hojlund e Milinkovic-Savic si erano aggiunti alla lista degli assenti alla vigilia, mentre da tempo erano fuori Buongiorno, Badiashile, Alisson Santos, Neres, Lobotka, Favasuli e Spinazzola. A completare il quadro ci sono Rrahmani e Anguissa, entrambi non al meglio della condizione.



Un bollettino medico che comincia ad assumere contorni preoccupanti e che inevitabilmente riporta alla memoria quanto accaduto nella passata stagione. Si pensava che fosse difficile fare peggio, che il Napoli avesse già toccato il fondo sul piano degli infortuni e delle difficoltà nel gestire la rosa. E invece il nuovo campionato sembra aver alzato ulteriormente l'asticella, almeno per quanto riguarda l'emergenza fisica.

Per Allegri diventa sempre più complicato trovare continuità nelle scelte, lavorare con un gruppo stabile e mantenere competitiva la squadra attraverso una normale gestione delle energie. Ogni partita rischia di trasformarsi in un bollettino di guerra, ogni rientro in una speranza da maneggiare con cautela. E mentre l'infermeria continua a riempirsi, il calendario non aspetta.

Il paradosso è che il Napoli si ritrova a fare i conti con un'emergenza ancora più pesante di quella che aveva accompagnato la stagione precedente. E siamo soltanto a novembre.