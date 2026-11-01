Landucci: "Buon primo tempo, poi la Juve ha meritato" Il vice di Allegri: "Alajbegovic? Gran gol ma non bisognava farlo tirare"

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landi ci, intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara, non cerca scorciatoie per spiegare una serata negativa, pur con un'infermeria che continua a riempirsi.

«Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. Gli infortuni all'intervallo non sono una scusante», ha dichiarato Landucci, prendendo le distanze da qualsiasi possibile giustificazione legata alle condizioni fisiche della squadra. Anche il momento difficile in campionato non sembra generare particolare preoccupazione: «Classifica? Non siamo preoccupati, ma piuttosto dispiaciuti per non aver vinto questa partita. L'unico modo che abbiamo per uscire dalle difficoltà è lavorare. C'è da parlare poco e tanto da fare».

Il viceallenatore azzurro è poi tornato sull'episodio che ha indirizzato la partita, ovvero la rete di Alajbegovic, sottolineando gli errori commessi dalla retroguardia napoletana: «Da quella posizione non dobbiamo farlo tirare. Siamo scappati troppo indietro e dovevamo uscire prima sul giocatore. Lui ha fatto un gran tiro di sinistro, ma se esci bene coi tempi giusti il gol non lo prendi».

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di De Bruyne e Di Lorenzo, entrambi costretti a fermarsi durante l'intervallo. «Stavano entrambi male e non potevano continuare. Kevin ha avuto un problema alla caviglia, mentre non conosco bene ancora i guai di Giovanni», ha spiegato Landucci.