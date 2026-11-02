2 novembre, Manfredi a Poggioreale: «Impegno per il decoro del cimitero» Manfredi: «Rispetto al crollo avvenuto nel 2022, è stato completato il recupero delle spoglie»

«La Commemorazione dei Defunti è un momento di commozione, di ricordo, ma anche un’occasione per rinnovare un sentimento di vicinanza e sostegno nei confronti di chi resta», queste le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, recatosi quest'oggi al Cimitero di Poggioreale in occasione del 2 novembre.

Il primo cittadino del capoluogo campano ha deposto dei fiori nei luoghi che custodiscono le spoglie di alcune vittime innocenti della criminalità, delle vittime del dovere e dei resti mortali recuperati in seguito al crollo di alcune cappelle. Manfredi, inoltre, ha anche reso omaggio ai Presidenti della Repubblica Giovanni Leone ed Enrico De Nicola.

Cimitero di Poggioreale, Manfredi: «Impegno per il decoro»

«Per quanto riguarda il cimitero di Poggioreale, ci troviamo di fronte ad una situazione complessa. Stiamo cercando di intervenire sulle parti pubbliche, ma il 95% delle cappelle gentilizie è abbandonato perché si tratta di proprietà di famiglie ormai estinte o che vivono lontano e quindi non garantiscono la manutenzione», ha dichiarato Gaetano Manfredi.

«Stiamo facendo una valutazione dal punto di vista legale per trovare delle forme di riuso e di manutenzione, in maniera da assicurare maggiore decoro. Rispetto al crollo avvenuto nel gennaio 2022, è stato completato il recupero delle spoglie che potevano essere raccolte in sicurezza. Meno di 300 sono state reclamate dalle famiglie, per le altre stiamo attendendo i 5 anni che la legge richiede per consentirci di procedere autonomamente. Cercheremo di dare una degna sepoltura a tutti», ha concluso il Sindaco.