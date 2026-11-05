Logistica: Auriemma organizza alla Camera incontro tra Conte e lavoratori Temi "Massima attenzione alla vertenza dei 14 licenziati"

Si è svolto oggi alla Camera dei deputati, su iniziativa di Carmela Auriemma, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e coordinatrice provinciale del M5S di Napoli, un incontro tra il presidente Giuseppe Conte e una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali del settore della logistica napoletana, con particolare riferimento alla vertenza che coinvolge i lavoratori licenziati da società e cooperative collegate alla Temi Spa, operanti nell'ambito della logistica GLS.



All'incontro, organizzato da Auriemma per portare la vertenza all'attenzione del presidente Conte e del Parlamento, hanno partecipato anche i deputati del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, Stefania Ascari, Gilda Sportiello ed Enrica Alifano, insieme ai rappresentanti sindacali di Sol Cobas e USB.

Al centro del confronto la situazione dei 14 lavoratori licenziati dopo aver partecipato a iniziative di sciopero per rivendicare contratti dignitosi, retribuzioni adeguate e maggiori condizioni di sicurezza sul lavoro.



"Abbiamo voluto questo incontro per portare direttamente all'attenzione del presidente Giuseppe Conte la situazione dei lavoratori della Temi e, in particolare, dei 14 licenziati. Parliamo di persone e famiglie che chiedono il rispetto dei propri diritti, condizioni di lavoro dignitose e sicurezza. È una vicenda che merita risposte concrete e che continueremo a seguire con la massima attenzione", dichiara Carmela Auriemma.



"Come Movimento 5 Stelle continueremo a seguire la vertenza anche nell'ambito del tavolo aperto presso la Prefettura di Napoli, dando voce alle ragioni dei lavoratori dentro e fuori dal Parlamento. Il rispetto dei contratti, salari adeguati e condizioni di lavoro sicure devono essere garantiti a tutti. Non arretreremo finché non saranno assicurate risposte e tutele adeguate", conclude Auriemma