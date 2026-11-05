Trenitalia, linea Napoli-Roma: modifiche alla circolazione stradale Alcuni treni saranno interessati da deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso

Dalle ore 00:30 dell’8 alle ore 4:00 del 9 novembre sarà modificato il programma di circolazione sulla linea Napoli – Roma per consentire i lavori di manutenzione straordinaria nel nodo di Napoli. Alcuni treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) saranno interessati da deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso.

Alta Velocità

I treni Frecciarossa della relazione Napoli – Roma sono interessati da modifiche di orario anche con anticipi in partenza e/o in arrivo, variazioni di fermata, cancellazione parziali o totali. I treni Frecciarossa in transito tra Napoli e Roma sono interessati da modifiche di orario, anche con anticipi delle partenze e incremento dei tempi di viaggio, variazioni di percorso, con cancellazione della fermata di Napoli C.le o Napoli Afragola e limitazioni di percorso a Roma Termini o Napoli C.le, con soppressione della tratta a sud.

Intercity

Alcuni treni Intercity delle relazioni Salerno/Napoli Centrale - Milano Centrale, Salerno - Torino Porta Nuova; Roma Termini - Reggio Di Calabria Centrale/Palermo Centrale; Roma Termini – Salerno/Taranto; Napoli Centrale - Sestri Levante e alcuni Intercity Notte delle relazioni Torino Porta Nuova – Salerno e Roma Termini - Catania Centrale subiscono modifiche di orario e/o variazioni di fermata. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni IC e ICN. Inoltre, il treno IC 1589 Milano Centrale - Reggio Di Calabria Centrale è cancellato il giorno 7 novembre ed il treno IC 1588 Reggio Di Calabria Centrale - Milano Centrale è cancellato il giorno 8 novembre. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di sabato.

Regionale

Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Cosenza/Salerno/Caserta/Roma Termini - Napoli C.Le; Salerno – Mercato S Severino/Caserta; Sapri/Cosenza – Paola; Reggio Calabria Centrale – Paola/Cosenza; Melito Porto Salvo – Villa S. Giovanni; Napoli Campi Flegrei – Salerno sono interessati da modifiche di orario con anticipi o posticipi, deviazioni di percorso o cancellazioni totali o parziali. Attivo servizio con bus tra le stazioni di: Napoli Centrale – Salerno; Nocera Inferiore – Salerno; Mercato San Severino – Salerno e Caserta – Napoli Centrale.