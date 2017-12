Vandalizzata l’auto dell’assessore Mauriello Giugliano, solidarietà dei Verdi della Campania

“Sono stato informato ora dell'atto vandalico registrato ai danni dell’autovettura dell'Assessore Vincenzo Mauriello di Giugliano in Campania ed esprimo, anche a nome dei Verdi della Campania, tutta la mia solidarietà e vicinanza all'amico Vincenzo che in questi anni, non senza difficoltà, sta lavorando attivamente per il miglioramento del proprio Comune."

Questo il messaggio inviato da Vincenzo Peretti portavoce regionale dei Verdi della Campania in riferimento ai gravi fatti di Giugliano.

"Episodi come questi non vanno assolutamente sottovalutati dalle forze dell’ordine. Mi auguro pertanto che vengano intensificati i controlli nella città per prevenire nuovi episodi e che il clima natalizio non possa essere interrotto da nuovi e criminali stati di tensione."