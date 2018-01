Capodanno con i delfini: salti e piroette a Sorrento L'avvistamento

Hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nelle acque della penisola sorrentina. Una famiglia di delfini ha celebrato il Capodanno con salti, piroette e capriole davanti alle coste di Sorrento. Un colpo d'occhio incredibile per tutti i presenti. Per alcuni minuti hanno dato spettacolo per i fortunati diportisti che si sono trovati ad incrociare la loro rotta. Un buon augurio per tutta la Campania.