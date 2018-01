Tamponamento a catena:auto prende fuoco, feriti tra le lamiere A Giugliano

Anas comunica che il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Roma sulla strada statale 7quater “Dominziana” al km 42,300, in località Giugliano in Campania (Napoli), a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 vetture. A seguito dell’incidente un’auto si è ribaltata e incendiata. Complicati i soccorsi di sanitari, vigili del fuoco e agenti della Polastrada. La zona è stata transennata per consentire i soccorsi.

La circolazione sarà ripristinata il più presto possibile, al termine della rimozione del veicolo incendiato.