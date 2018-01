Si lancia dalla finestra e muore: dramma in ospedale Il dramma stamattina

Si è lanciato dal quinto piano del reparto dove era ricoverato. Tragedia all’ospedale San Paolo doveun uomo di circa vent'anni è morto, nonostante le cure e tentativi di rianimazione effettuati. La sua identità non è ancora conosciuta, si tratta di un uomo di colore, all’apparenza molto giovane, intorno ai 20 anni, che ieri era stato sottoposto ad una consulenza psichiatrica.



Il personale ospedaliero aveva segnalato i vari tentativi più volte di aggredire infermieri, medici ed anche altri degenti. Si cercava un posto presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Asl Napoli 1 che ieri però non aveva disponibilità.



Il giovane, in ogni caso, era stato sedato. Stamane sembrava stabilizzato, ma sono bastati pochi secondi durante i quali si è alzato dal suo posto nel reparto di medicina generale, e si è lanciato da una delle finestre del reparto. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, con l’assistenza nel reparto di Rianimazione, il paziente è deceduto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che indaga sull'accaduto.