VIDEO Colpo alla camorra: preso il boss Antonio Polverino Oggi a Cassino

Stanato a Cassino, nel Lazio, l'ultimo grande latitante del clan Polverino: Antonio Polverino, alias "Zi' Totonno", 73 anni.

Antonio Polverino, zio del super boss Giuseppe, alias 'o Barone, è considerato il numero due del clan egemone a Marano e a Quarto e in altri comuni dell'area a nord di Napoli. Era latitante dal 2011, da quando, cioè, il tribunale di Napoli ne aveva ordinato l'arresto per associazione mafiosa. I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono arrivati a lui oggi, poco prima delle 12.



I carabinieri lo hanno bloccato in cucina. Polverino era da solo non ha proferito parola e non ha tentato la fuga, ma ha solo mostrato i documenti ai militari dell'Arma. Sposato, padre di 4 figli, anche se “alla macchia” da 6 anni e lontano da marano di napoli, la roccaforte del clan, gli chiedevano il placet per tutte le decisioni importanti.