Muore schiacciato dall'ascensore: la tragedia di Vincenzo Vincenzo Stassi aveva 25 anni

Non ce l’ha fatta Vincenzo Stassi, l’operaio schiacciato dall’ascensore due giorni fa in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano.

Stassi, 25 anni di Somma Vesuviana, è morto dopo essere rimasto vittima di un tragico incidente nel vano di un ascensore in un condominio del paese vesuviano. Lavorava per un'azienda di Somma Vesuviana che si occupa di manutenzione di ascensori. Sull’incidente indaga la Procura della Repubblica di Nolache avrebbe iscritto alcuni nomi nel registro degli indagati. La polizia di San Giuseppe Vesuviano sta effettuando un meticoloso controllo della struttura, dove il giovane lavoratore ha perso la vita. Secondo i primi rilievi il giovane padre sarebbe rimasto schiacciato nella fossa dell’impianto dal contrappeso dell’ascensore. L'impianto è stato posto sotto sequestro giudiziario in attesa degli sviluppi delle indagini condotte dalla polizia in collaborazione con la Procura della Repubblica di Nola. Inutile i tentativi del collega di lavoro e dei soccorritori arrivati subito sul luogo della tragedia che hanno tentato di sollevare il grosso peso che schiacciava il 25enne. Solo i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il corpo. Vincenzo Stassi lascia moglie e la sua piccola bambina.