Ruba la fede della neosposa e la vende. Denunciata A Torre del Greco

Ruba la fede nunziale di una parente neosposa e la vende ad un “compro oro”: la Polizia ritrova la fede e denuncia per furto una 50enne di Torre del GrecoUn caso davvero curioso quello che arriva da Torre del Greco. La giovane aveva contratto matrimonio solo 4 mesi fa e, dopo essersi assentata da casa per andare a far la spesa rincasando, si è resa conto che la sua fede nunziale, ove era impresso il nome del marito e la data delle nozze, le era stata rubata.

Immediata la denuncia alla Polizia del Commissariato di P.S. Torre del Greco che, a seguito di indagini, svolte dalla squadra amministrativa, non solo hanno rinvenuto la fede presso un noto esercizio commerciale di compro oro, ma sono anche risaliti a chi materialmente l’aveva venduta all’orafo: una parente della vittima.

M.D.U., di 50 anni, infatti, è stata denunciata, in stato di libertà, perché responsabile del reato di furto aggravato.

La fede, del valore di 105 euro, è stata restituita alla neo sposa.

