Arrestati ladri di biciclette: poliziotti in azione a Sorrento L'intervento degli agenti

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Sorrento hanno arrestato Gaetano B. di 29 anni, e Ernesto C. di 33 anni, responsabili in concorso del reato di furto.

Ieri mattina su nota della Sala Operativa i poliziotti sono intervenuti nei pressi della Stazione Circumvesuviana di Sant’Agnello bloccando la coppia di ladri prima che potesse prendere il treno.

I due sono stati trovati in possesso di due biciclette elettriche rubate poco prima in via Sersale a Sorrento. Indosso al 29enne gli agenti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso: tronchese, cacciaviti e viti.

Le due biciclette elettriche erano parcheggiate e legate da catene ad una ringhiera. Ma quest’ultime erano state tranciate presumibilmente con la tronchese sequestrata.

Domani mattina i due ladri saranno giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Torre Annunziata.