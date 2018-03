Ritrovata Rosa. «Ciao mamma, sto bene: torno a casa» Sant'Antimo: ritrovata la 15enne

di Simonetta Ieppariello

«Ritrovata Rosa, la ragazza di 15 anni scomparsa dal Napoletano a maggio. Ha parlato con la madre e ha detto che sta bene e sta rientrando a casa. Lo comunica la famiglia a #chilhavisto». L’annuncio arriva dalla pagina Facebook della nota trasmissione televisiva. In questo momento i genitori di Rosa sono in Caserma, convocati dai militari per gli approfondimenti e procedure di rito. Al cellulare della madre risponde una zia, che con malcelata gioia e sperasnza conferma la notizia.



La ragazzina scomparsa dallo scorso maggio sta quindi per riabbracciare i genitori che da mesi e mesi, disperati e affranti, lanciavano accorati appelli sui social e tramite la trasmissione della Rai. Sulle tracce della giovane sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano guidati dal capitano Antonio De Lise. Da maggio il giallo fitto sulla ragazzina.

In aggiornamento