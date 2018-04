Crolla solaio, torna la paura a Torre Annunziata Due le famiglie sgomberate

Nuovi crolli in Campania. Sono due le famiglie sgomberate da un palazzo. È accaduto ieri sera alle 22, in piena zona sud, tra via Pagano e Traversa Monteleone. Un cedimento strutturale che ha allarmato chi vive nel plesso. I residenti hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Il successivo sopralluogo dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha consigliato lo sgombero totale del palazzo. Le due famiglie hanno trascorso la notte da alcuni parenti. Sul posto, questa mattina, anche la Polizia municipale (colonnello Mario Accardo). Il palazzo - riferiscono le forze dell'ordine - dopo l'ordine di evacuazione è stato transennato e messo in sicurezza. Torre Annunziata, crolla un solaio: sgomberato un palazzo

„Nel comune oplontino la memoria va sempre e inevitabilmente al drammatico crollo della palazzina in Rampa Nunziante nel luglio scorso, in cui persero la vita. Un dramma senza fine.