Giù dal balcone: muore nel giorno del suo compleanno Il dramma nel napoletano

La comunità di Sant'Antimo di Napoli è sotto choc per la morte di un uomo, di 53 anni, Antimo C, detto “Rafele”, tragicamente morto nel giorno del suo compleanno. Inutili i soccorsi giunti nei pressi della sua abitazione, per il 53enne non c’è stato niente da fare.



Il dramma è accaduto in via Cimabue, vicino corso Michelangelo. Il 53enne è precipitato dal balcone di casa sua. Ancora incerta la dinamica. Non si è capito se si tratti di un gesto volontario o di un tragico incidente.



L’uomo, molto conosciuto, faceva il parcheggiatore all’esterno del cineteatro Lendi a Sant’Arpino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.