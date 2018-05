Prende il treno e scompare. E' giallo. "Papà, ti prego, torna" Andrea Cipriano scomparso. L'appello dei familiari

di Siep

Ha preso un treno. Poi il buio. Ha fatto perdere le sue tracce da ieri pomeriggio alle 16,17 quando a Torre Annunziata Centrale è salito sul treno proveniente da Salerno e diretto a Napoli. Andrea Cipriano, geometra di 55 anni, ha pranzato con la moglie e con i figli e poi è uscito, prima per andare al suo nuovo studio, poi si è diretto verso la stazione della Ferrovia dello Stato. Ore di ansia, angoscia.

Documentato il suo passaggio alla stazione circumvesuviana di Torre Annunziata: è qui che Cipriano è stato avvistato grazie alle telecamere, in direzione Napoli. I familiari sono in contatto con la polizia ferroviaria per cercare di ricostruire, con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, gli ultimi spostamenti di Andrea. Si indaga per capire dove abbia lasciato il treno, a quale stazione sia sceso.

A raccontare della scomparsa è il figlio Antonio, durante la striscia quotidiana di “Chi l'ha visto”,in onda su RaiTre. "Papà, ti prego, torna", dice Antonio in lacrime. Nella foto che la trasmissione tv propone, Andrea indossa un pantalone grigio scuro, una felpa blu e una camicia.

L'appello è rivolto soprattutto alle persone che nel primo pomeriggio erano a bordo dei treni sulla tratta Salerno - Napoli in direzione di Napoli. Si cercano indizi utili a trovarlo. I familiari lo cercano disperatamente.