Esplode l'airbag: grave bimba di due anni La piccina è arrivata al San Paolo in arresto cardiaco

di Siep

Schiacciata dall'airbag a soli due anni ed ora in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, la bimba era in braccio alla mamma, quando per motivi da accertare la persona alla guida avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro un guardrail.

Sempre secondo una primissima ricostruzione l'urto della vettura contro la barriera avrebbe fatto scoppiare l'airbag che ha schiacciato il torace della piccola. Sia la persona alla guida, il papà della piccola, che la mamma non indossavano la cintura di sicurezza. L'incidente è avvenuto in via Cintia a Napoli, dopo l'ingresso della tangenziale in direzione Pianura.

I genitori hanno subito soccorso la piccina. E' stata portata in ospedale. La bimba dopo essere stata portata all'ospedale San Paolo è stata trasferita al Santobono dove è stata intubata e sta per essere sottoposta ad una tac.

La piccola, accompagnata al nosocomio in via Terracina dal padre e da un'altra persona è arrivata in arresto cardiaco e cianotica. E' successo nel pomeriggio. La piccola è stata subito accolta dai sanitari in somma urgenza.



I rianimatori del pronto soccorso l'hanno intubata e hanno effettuato tutte le manovre del caso, riattivando il cuoricino. Hanno fatto di tutto per rianimarla subito. Una volta stabilizzata, la bambina è stata trasferita all'ospedale Santobono. La piccola viene tenuta sotto strettissimo controllo dai sanitari. La prognosi resta riservata.