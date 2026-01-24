Villa dei Fiori ricorda Maria Apicella: "Grande umanità e senso del dovere" Vicinanza concreta alla famiglia, attraverso la consegna di una donazione

Villa dei Fiori ha vissuto, questa mattina, un momento di profondo raccoglimento e condivisione nel ricordo di Maria Apicella, scomparsa il 21 gennaio 2026 all'ospedale di Nocera Inferiore, a seguito di un improvviso malore accusato durante il servizio lavorativo. Gli accertamenti medici hanno successivamente evidenziato un aneurisma cerebrale.

Maria Apicella era un’impiegata della Deterix, addetta alle pulizie dei locali della struttura. Un lavoro spesso silenzioso, discreto, ma essenziale, svolto ogni giorno con dedizione e senso del dovere, contribuendo al benessere degli ambienti e delle persone che li vivono.

La sua presenza, fatta di gesti semplici e quotidiani, ha lasciato un segno autentico nella comunità lavorativa di Villa dei Fiori, ancora profondamente scossa dalla sua improvvisa scomparsa.

In queste ore di dolore, il personale della struttura ha voluto esprimere la propria vicinanza concreta alla famiglia, raccogliendo una donazione consegnata ai familiari della signora Apicella nel corso della Santa Messa esequiale.

Un gesto spontaneo, nato dal cuore, che testimonia il legame umano e il rispetto maturato nel tempo.

Un momento di preghiera e silenzio condiviso, nel quale operatori, collaboratori e dirigenti si sono uniti per affidarne il ricordo e stringersi idealmente alla famiglia, nel segno della solidarietà e dell’umanità.

La celebrazione ha rappresentato non solo un atto religioso, ma anche un momento simbolico per ricordare il valore delle persone che, con il proprio lavoro quotidiano e spesso invisibile, rendono possibile la vita e la cura all’interno delle strutture sanitarie.

Villa dei Fiori rinnova il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari della signora Maria Apicella, custodendone il ricordo con rispetto e gratitudine.