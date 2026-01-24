Rapinano due distributori carburanti nel Napoletano, arrestati I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati presso una struttura ricettiva

Lungo il cosiddetto Asse Mediano di Napoli, nel pomeriggio di ieri, la polizia arrestato un 18enne e un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, denunciando entrambi per porto di armi od oggetti atti a offendere, mentre il 19enne e' stato tratto in arresto anche per evasione poiche' gia' sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile, durante i servizi mirati, nel transitare lungo la strada a scorrimento veloce in direzione di Arzano, hanno notato un'auto con a bordo due persone che, dopo essere entrati in un distributore di carburante, con la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l'incasso dai dipendenti, per poi riprendere la marcia. Dopo aver percorso pochi metri, i due con le medesime modalita' sono entrati all'interno di un altro distributore di carburante e dopo aver rapinato l'incasso si sono allontanati a bordo della vettura in direzione di Giugliano.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, non senza difficolta' presso una struttura ricettiva dove si erano fermati, trovandoli in possesso di 260 euro. All'interno della loro vettura, un paio di forbici e la pistola replica, priva del tappo rosso, utilizzata per commettere le rapine.