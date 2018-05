Follia fuori la disco. «Ambulanza circondata e presa a calci» In ottanta avrebbero sferrato pugni e calci contro il mezzo

di Siep

Un nuovo caso di violenza in danno di sanitari impegnati nei soccorsi, a bordo di una ambulanza. La vettura sarebbe stata circondata, presa a calci sulle fiancate, e l’autista afferrato per il bavero. È successo stanotte a Coroglio, dove la postazione San Paolo del 118 era intervenuta, intorno alle 5.30, per soccorrere un ragazzo che si era sentito male nel parcheggio di un locale della zona.

Mentre i sanitari prestavano soccorsi alla ragazza, è scattato l'allarme per un incidente stradale, un frontale in cui un ragazzo è rimasto gravemente ferito. L’ambulanza è stata bloccata mentre stava uscendo dal parcheggio con la ragazza a bordo da una folla di giovani che hanno cercato di fermarla e hanno cominciato a prendere a calci le fiancate.

Qualcuno avrebbe addirittura afferrato l'autista per la divisa.

L’equipaggio è sceso dall’ambulanza e, con difficoltà, ha raggiunto il ragazzo, che è stato caricato e trasportato al Cardarelli mentre la ragazza è stata lasciata ad un secondo mezzo di soccorso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sulla propria pagina Facebook. «È l’aggressione numero 34 dall’inizio dell’anno – scrivono – la sesta per la postazione San Paolo».