San Giovanni a Teduccio, nuova stesa anche oggi Ancora spari

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 17.30, all’interno del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio. Si torna a sparare in periferia a Napoli in una zona ormai martoriata tra spari e terrore. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale, che stanno effettuando i rilievi. Al momento non risultano feriti né danni, sembra quindi che i colpi, che sarebbero 5 o 6, siano stati sparati verso l’alto e che si sia trattato di una “stesa” come quelle che si sono registrate con frequenza allarmante negli ultimi giorni; Un episodio forse prodotto delle fibrillazioni tra il clan Rinaldi e quello dei Mazzarella.