Orrore in Campania: 12enne violentata dal branco In provincia di Napoli

di Siep

La trappola era quella di invitarla ad una festa per poi abusare di lei. Orrore in provincia di Napoli, nella zona stabiese, dove una dodicenne sarebbe stata attirata in trappola e costretta a subire rapporti sessuali da quattro ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Questa la storia raccontata da una ragazzina di 12 anni di Gragnano alle forze dell'ordine che hanno fatto scattare le indagini individuando i quattro ragazzi che l'avrebbero invitata a trascorrere una serata tra amici per poi abusare di lei. Per i minorenni coinvolti è scattata la denuncia. Indaga la procura dei minori. L'episodio sarebbe avvenuto nello scorso mese di aprile quando la 12enne tornando a casa ha raccontato tutto ai genitori, poi la denuncia e l'inchiesta che vede coinvolti quattro adolescenti stabiesi. Ai carabinieri si è rivolta invece una quindicenne della Penisola Sorrentina che ha raccontato, accompagnata dai genitori, di essere stata molestata da un ragazzo di 17 anni che ora è stato denunciato