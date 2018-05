Domenica di sangue: spari nella notte: 27enne in fin di vita La scorsa notte intorno alle 2,30

Sergio P., pregiudicato di 27 anni, è ricoverato in fin di vita dopo essere stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. L'uomo è giunto in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare intorno alle 2.30 di stanotte, accompagnato da un amico, ed è stato assitito con un codice di massima emergenza.

I sanitari gli hanno subito prestato i primi soccorsi.

La vittima è stata sottoposta ad intervento chirurgico per la presenza di almeno quattro proiettili tra gli arti superiori, gli arti inferiori e l'addome. Al momento è ricoverato in Rianimazione e sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



Gli amici che l’hanno soccorso hanno riferito che l'uomo era a Portici, in via Roma, angolo viale Melina, quando una Fiat Punto ha rallentato e un uomo incappucciato ha esploso quattro colpi d'arma da fuoco. I colpi sono andati tutti a segno. Sul posto, però, non sono state trovate tracce di sangue. Forse l'uomo è stato sparato altrove. Dai rilievi l'uomo è stato trovato in possesso di droga.