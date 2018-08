Caccia alla banda con l'auto da nozze "Attenzione, sono ladri" Un'auto addobbata per festeggiare nozze. Scatta la caccia sul social

Una Bmw blu station wagon con i vetri oscurati e un dettaglio, un particolare impossibile da non vedere: coccarde bianche, di quelle sistemate sulle auto per accompagnare sposi in corteo per il matrimonio. Si muoverebbe così la banda di ladri in alcuni paesi del vesuviano. Una descrizione precisa, fornita sul social e condivisa sul gruppo "Succede a Torre del Greco".

È questa la descrizione della vettura utilizzata da una gang di ladri che da qualche giorno avrebbe preso di mira le periferie alte di Torre del Greco. Il social la rete su cui far circolare una precisa descrizione del mezzo usato dalla gang di ladri diventa piattaforma di avviso.

«Volevo avvisare tutti che stanno girando alcuni ladri d'appartamento. Sono in una macchina grande e nuova, una station wagon, l'ultima usata era una Bmv scura con vetri oscurati: di solito sono in cinque con cappelli e guanti, due sicuramente sono giovanissimi», la descrizione precisa e circostanziata fornita su Facebook da una delle vittime di un colpo nei giorni di lutto per la città del corallo per la morte dei quattro ragazzi a Genova. Giorni di lutto e dolore per Torre del Greco. Chi posta l'annuncio precisa di farlo a malincuore in ore di silenzio e cordoglio per la tragedia nazionale. «Mascherano la macchina con coccarde bianche tipo matrimonio sugli specchietti e sul tergicristallo posteriore, così non dare nell'occhio. Citofonano prima per vedere se la soffiata è giusta e poi entrano, sicuramente sanno se ci sono telecamere e dove sono, le disattivano e operano. Sono veloci. Diffondete per favore». Un post che, da

Una delle ultime zone ripulite dai topi d'appartamento con l'auto da nozze è stata quella di via Giovanni XXlll, come confermano altre vittime sempre via web.