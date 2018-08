Sub investito da gommone: sta bene Ferite lievi per l'uomo

Fortunatamente ha riportato delle ferite lievi alla schiena, dichiarate guaribili in sette giorni, il sub che nel pomeriggio di ieri è stato investito da un natante - un un gommone di medie dimensioni, con sette persone a bordo - al largo del litorale di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il sub, secondo quanto rilevato dalla Guardia Costiera, aveva segnalato opportunamente la sua presenza delimitando lo specchio d'acqua d'azione. L'uomo è stato soccorso dai Guardacoste di Baia, allertati da bagnanti che avevano notato da riva la scena.

Successivamente il sub è stato trasferito all'ospedale di Pozzuoli. Contemporaneamente sono scattate le indagini della Capitaneria di Porto che hanno individuato il natante ancorato ad uno dei pontili del porto di Baia. L'imbarcazione è risultata presa a noleggio per cui si è risaliti subito al conducente, già ascoltato dagli inquirenti con alcune delle persone a bordo. E' attesa la testimonianza del sub.