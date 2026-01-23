Calcio: Galatasaray, ufficiale l'arrivo di Lang dal Napoli Opzione d'acquisto non obbligatoria per i turchi

Il club turco del Galatasaray ha ufficializzato che "è stato raggiunto un accordo per il trasferimento temporaneo del giocatore Noa Lang, con opzione di acquisto" dal Napoli. L'attaccante esterno si trasferirà per la parte restante della stagione 2025-2026 con opzione di acquisto non obbligatoria. "Sarà pagata una tariffa temporanea di trasferimento di 2.000.000 di euro netti al Napoli. Il calciatore riceverà un compenso netto di 1.750.000 euro".