Napoli: Lucca al Nottingham Forest in prestito, è ufficiale Finisce dopo appena 6 mesi l'avventura azzurra dell'attaccante

Il Napoli ha ceduto Lorenzo Lucca al Nottingham Forest con la formula del prestito con diritto di opzione. Il calciatore aveva interrotto ieri l'allenamento con gli azzurri ed era partito per l'Inghilterra. Oggi c'è stata la definizione dell'accordo tra le due Società. Il Nottingham Forest pagherà 2 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Lucca ha collezionato nel Napoli 23 presenze, realizzando due reti.