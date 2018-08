Ponte Morandi, il video shock del momento del crollo a Genova Il video è stato divulgato dalla Guardia di Finanza

di Siep

Un nuovo video documenta il crollo, la tragedia di Genova, in cui sei campani hanno perso la vita. La guardia di Finanza ha divulgato a mezzo stampa il video che mostra secondo dopo secondo quanto accaduto in Liguria. Tutto registrato dal grande fratello delle fiamme gialle che mostrano l’orrore tra polvere e macerie. Nelle stesse ore parla il padre di uno dei 4 ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo del Ponte Morandi.

''I nostri figli sono stati ammazzati dallo Stato, ora spetta allo Stato onorarne la memoria''. Rompe così il silenzio Francesco Esposito, padre di Gerardo, il ragazzo di 26 anni morto insieme con tre amici (Giovanni Battiloro di 29, Matteo Bertonati di 26 e Antonio Stanzione, di 29) nel crollo del ponte di Genova. Lo fa per avanzare una richiesta alle istituzioni, in particolare al Comune di Torre del Greco, dove i quattro ragazzi risiedevano: ''Abbiamo apprezzato la vicinanza dell'ente ma al sindaco Giovanni Palomba abbiamo chiesto un preciso impegno. Quello cioè che i nostri figli, i figli di Torre del Greco come li ha definiti il primo cittadino, siano ricordati con un monumento nel cimitero''. Secondo Francesco Esposito occorre fare di questa tragedia "un monito che sia visibile a tutti all'interno del cimitero. Un monumento che ricordi una tragedia dello Stato”.

Alcuni dei familiari dei 4 ragazzi hanno presentato denuncia contro ignoti. L’avvocato incaricato valuta azioni legali congiunte. Intanto sarà nominato un pool di esperti che prenderà parte agli atti irripetibili della procura per effettuare ogni verifica su strutture e cause della tragedia.