Sangue all'alba sulla Napoli-Roma: un morto Auto contro furgone

Ancora sangue sull'asfalto in Campania. Il bilancio del sinistro accaduto sulla rete autostradale la scorsa notte è pesantissimo. Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sull'A1. Lo rende noto Autostrade per l'Italia in una nota stampa che aggiorna sull'attuale condizione del traffico veicolare. Intorno alle 4, sulla Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione di Napoli, é avvenuto un incidente all'altezza del chilometro 702 che ha visto il coinvolgimento di un furgone e un'autovettura. Attualmente si circola su tre corsie in entrambe le direzioni e non si registrano problemi per il traffico.



Oltre al personale della Direzione Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.