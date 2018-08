Spari sulla Polizia: follia nel cuore della notte A San Giovanni a Teduccio

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una pattuglia di agenti della polizia impegnata a rintracciare gli autori della rapina di uno scooter. Il fatto è accaduto la scorsa notte a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un poliziotto nell'inseguire i malviventi è caduto a terra e avrebbe riportato, per fortuna, solo seplici escoreazioni agli arti.

A richiedere l'arrivo della volante una chiamata di un ragazzo che raccontava di essersi visto rapinato del suo scooter.

Il giovane stava mostrando agli agenti l'applicazione sul suo smartphone che consentiva di localizzare il mezzo. All'improvviso sono giunti due sconosciuti in sella ad un secondo mezzo, che hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria per poi allontanarsi. Gli agenti li hanno inseguiti ma lungo la strada i malviventi hanno esploso altri colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia. Dei malviventi nessuna traccia. Si indaga in zona e si cercano filmati di videosorveglianza che possano fornire elementi utili.

Siep