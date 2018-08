Prima lo schiaffo, poi la rapina: scippo violento in centro A Napoli

Rapina in centro, preso il responsabile.

Questa mattina, gli agenti impegnati nel controllo del territorio, transitando in Piazza Garibaldi angolo, Corso Garibaldi hanno notato una donna che inseguiva un uomo.

Prontamente gli agenti lo hanno bloccato dopo poche centinaia di metri.

I poliziotti, hanno accertato che l’uomo qualche istante prima aveva rapinato il telefono cellullare alla donna .

L’uomo mentre la donna era intenta in conversazione le dava uno schiaffo con violenza e le strappava lo smartphone dalle mani. Nella tasca anteriore del pantalone indossato dal rapinatore, i poliziotti, hanno trovato il cellulare, riconsegnato alla donna poco dopo. La donna in seguito è stata refertata per un trauma contusivo regione auricolare destro.

L’uomo è stato condotto alla sua abitazione in attesa della celebrazione del Rito Direttissimo che si terrà domani.