Spari nel Bronx e poi il conflitto a fuoco con la Polizia De Iesu: lo Stato c'è. Notte di Sangue. Spari e violenza tra Quartieri e Periferia

di Siep

Ancora violenta a San Giovanni a Teduccio. Nell’ex quartiere industriale ad est di Napoli prima spari contro le case del Brox, poi un conflitto a fuoco con degli agenti di polizia impegnati ad indagare sul furto di uno scooter Honda Sh 500. Intanto il Questore De Iesu assicura, lo Stato c’è e si vede. “La stessa reazione alla presenza dei poliziotti attesta che i servizi intensificati in zona infastidiscono chi in quell’area spadroneggia”. Conti alla mano in 8 mesi ci sono state 44 stese a Napoli di cui la metà proprio a San Giovanni a Teduccio. Secondo una primissima ricostruzione dopo aver sparato cinque colpi contro un palazzo i due malviventi si sarebbero trovati di fronte la pattuglia. Vestiti di scuro a bordo di un Honda Sh Grigio avrebbero sparato due colpi in aria per intimidire gli agenti e sfuggire al controllo. E’ scattato l’inseguimento, fino al Rione Galeazzo. I due improvvisamente hanno perso il controllo del ciclomotore cadendo a terra. Poi i due sono riusciti a scappare, a scomparire nel nulla. Uno dei due agenti nell’inseguimento è caduto. L’altro collega ha pensato che fosse stato ferito. Un rallentamento della corsa che ha garantito ai due di sparire nel buio della notte. Intanto nel Rione c’è paura e tensione. Una zona da trenta anni terra di conflitto tra il clan Mazzarella e Rinaldi. “Un mese fa - spiega De Iesu - abbiamo arrestato l’autore di una stesa.

Ma intanto Napoli trema in ogni zona e quartieri per le faide spietate e numerose.

Doppio raid tra i Quartieri Spagnoli e Ponticelli, quella appena trascorsa sarà certamente ricordata come una notte di sangue. La polizia sta infatti indagando su due diversi casi di liti che hanno provocato anche un ferito. Ancora tutti da ricostruire i motivi.

Alle 3 del mattino una volante della Polstato è intervenuta nei Quartieri Spagnoli, in vico II Montecalvario, angolo vico Figurelle, dopo una segnalazione di spari in strada fatta da una residente. Passata al setaccio la strada, a terra sono stati trovati infatti quattro bossoli calibro 9. Gli agenti stanno acquisendo le immagini da sistemi di videosorveglianza della zona.

L’altro intervento, avvenuto qualche minuto più tardi, è stato eseguito in via Argine, a Napoli Est, dove un ragazzo incensurato di 20 anni era stato ferito in maniera non grave al gomito. Il giovane ha raccontato che mentre era in scooter con un amico 40enne con precedenti, all’ingresso della statale 162 di Massa di Somma in direzione Napoli, è stato avvicinato da un’auto bianca dalla quale qualcuno ha sparato contro di loro.