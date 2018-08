In areoporto con 106 ovuli di coca nell'addome: preso narcos Un chilo di droga ingerita negli involucri. Si indaga

di Siep

Da Parigi a Napoli con 106 ovuli di cocaina nella pancia.

E’ stato identificato e bloccato 54enne di origini nigeriane all’aeroporto di Capodichino. Gli uomini della Guardia di Finanza sono entrati in azione arrestando l’uomo presso lo scalo partenopeo. Dopo il recupero è stato quantificato il carico di droga trasportato: l’uomo aveva infatti ingerito ben 3800 dosi di cocaina.

Quando il sospetto pusher è stato fermato non ha saputo fornire informazioni chiare su come e perchè fosse arrivato in Campania. Il suo nervosismo ha subito insospettito i finanzieri che hanno deciso di procedere ad un più accurato controllo. Perquisito e sottoposto ad accertamenti tecnico sanitari, sono stati rinvenuti i 106 ovuli.

La radiografia ha subito confermato la presenza della droga nel suo addome.

L’uomo aveva infatti ingerito un chilo di cocaina distribuito nelle oltre cento capsule. Il narcotrafficante è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Adesso gli inquirenti sono al lavoro per capire per quale rotta e quale cartello di narcos l’uomo lavorasse. Sequestrato materiale personale che il nigeriano aveva con se. Nelle prossime ore sarà ascoltato per avere un quadro chiaro e individuare a chi fosse destinata la cocaina, e da chi fosse stata inviata.