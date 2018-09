Guida e si masturba guardando nell'auto accanto E' accaduto lungo la tangenziale a Napoli. Denunciato un imprenditore di 40 anni.

di Andrea Fantucchio

Come nella celebre e dissacrante "Satisfaction" degli intramontabili Rolling Stones: dove l'uomo al volante cerca lo stimolo per masturbarsi e accende la radio. E non si preoccupa di tenere gli occhi fissi sulla strada: troppo forte è la sua insoddisfazione. A Napoli, lungo la tangenziale, qualcosa di simile è accaduto davvero. Non c'entra, però, alcun irresistibile motivetto. Galeotta è stata un'occhiata fugace di un 40enne all'auto che lo aveva appena sorpassato.

L'uomo, un imprenditore napoletano, ha scorto una donna bellissima al volante. Incurante del traffico, e preso da una smania irresistibile, ha così raggiunto e affiancato l'auto della ragazza. Quando le due vetture si sono sfiorate l'imprenditore, dopo aver suonato il clacson per attirare l'attenzione dell'avvenente guidatrice, avrebbe iniziato a masturbarsi. E ha continuato per alcuni minuti.

Dopo l'iniziale stupore la ragazza ha spinto il piede sull'accelleratore, voleva fuggire via ma c'era molto traffico. Proprio la coda di automobili, che imponeva una circolazione a passo d'uomo, e una buona dose di fortuna hanno evitato un incidente. L'inusuale "approccio" dell'imprenditore è avvenuto lungo la tangenziale fra Fuorigrotta e Cuma: tutto è durato meno di 7 chilometri, ma che la ragazza non scorderà per un bel po'. A occuparsi dell'indagine è stata la polizia stradale che ha fermato e denunciato l'imprenditore 40enne.

La notizia del curioso episodio si è presto diffusa a Napoli. E così, senza farsi pregare, numerosi cittadini hanno preso d'assalto le ricevitorie dei tabacchini per giocarsi un terno che qui vi riproponiamo avvalendoci del sito "lasmorfianapoletana". E quindi l'uomo che si masturba è "33" che sta anche per la solitudine, la donna avvenente "67" e viaggiare in auto è il "12". Buona fortuna.