Maltempo, voli dirottati da Capodichino. L'allerta continua Un temporale si è abbattuto sul napoletano imponendo le misure straordinarie

di Siep

Maltempo senza fine in queste ore si abbatte sulla Campania. A causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli nel tardo pomeriggio di oggi cinque voli, che dovevano atterrare all'aeroporto di Capodichino, sono stati dirottati quattro a Fiumicino ed uno a Bari. Gli aerei dirottati a Fiumicino provenivano da Dublino, Linate, Orly e Venezia mentre quello dirottato a Bari proveniva da Bari. In mattinata altri due voli sono stati dirottati a Bari.

L'allerta continua mentre vigili del fuoco e carabinieri tengono sotto strettissimo controllo le aree di Quindici e Lauro. Piove da ore. Un violento temporale si è abbattuto sulla zona e nei comuni del Vallo, dove le criticità idrogeologiche hanno sempre vissuto momenti di particolare pericolo.

L'allerta continua

La perturbazione meteorologica che sta interessando la Campania permarrà anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che ha diramato, per domani, una nuova allerta meteo di colore giallo. Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticità di colore giallo nella Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento. Previste anche raffiche di vento. L'allerta riprenderà domani. Le precipitazioni diminuiranno in nottata per intensificarsi nuovamente nelle prime ore di domani, anche sugli altri settori. Si prevedono, infatti, fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, è stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell'Air Atitech, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un'altra parte della guaina è invece precipitata su alcune automobili parcheggiate nei pressi della palazzina, danneggiandole lievemente. L'edificio, dopo le verifiche tecniche eseguite dai vigili del fuoco, è risultato agibile, come riporta l'Ansa..

I danni del sabato di temporali

Stamattina un violento temporale, accompagnato da una lunga serie di fulmini, si è abbattuto sulla città. Due voli diretti a Capodichino, provenienti da Malpensa e Parigi, sono stati dirottati a Bari.

La tromba d'aria, che ha colpito la zona di San Pietro a Patierno di Napoli, ha provocato diversi danni, anche nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Capodichino. Il forte vento ha fatto volare via porte e abbattuto impalcature in ferro; una sorta di container 'leggero' è stato spinto contro una recinzione che si trova nell'area dell' Atitech, in una zona piuttosto distante dalle piste di atterraggio dell'aeroporto, nei pressi dell'hangar dove si tengono le prove dei motori degli aeromobili. Tanta paura tra gli operai dell'Atitech ma per fortuna nessun ferito: la guaina che si trovava sul terrazzo di una palazzina vicina, sollevata dal vento, è precipitata in un parcheggio dell'Atitech dove di solito, il sabato, non ci sono automobili.