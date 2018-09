Napoli, gogna web per chi abbandona i rifiuti Alcuni aspetti rilevanti dell'ordinanza del sindaco, Luigi De Magistris.

Basta conferimenti irregolari di rifiuti: arriva l'ordinanza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino indica le sanzioni da applicare per i trasgressori. Non solo multe da 25 a 500 euro per i trasgressori ma anche la pubblicazione delle violazioni più gravi sul sito web del Comune di Napoli. Insomma, una gogna contro gli incivili del sacchettino.

Per i gestori di esercizi commerciali e pubblici esercizi, in caso di gravi, scatteranno i procedimenti di sospensione o di revoca del titolo per l'esercizio dell'attività, se non interverranno sul ripristino dei luoghi.