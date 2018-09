Gli nega una sigaretta e lui l'accoltella: follia a Napoli Ferito un 29enne

Da una sigaretta negata scaturisce una lite che finisce a coltellate, e l'aggressore - un uomo di 29 anni - è stato subito arrestato dai carabinieri. E' successo a Napoli, nel quartiere Avvocata, in via Tommasi.

La vittima avrebbe chiesto una sigaretta al 29enne che gliel'ha negata: ne è nata una lite che, in un crescendo di insulti, ha visto Rosario D. C. ferire con alcuni fendenti un 35enne di Frattamaggiore, in visita alla fidanzata..

A intervenire sono stati i carabinieri che hanno rintracciato l'aggressore nascostosi in casa. Lo hanno bloccato trovando nella lavatrice di casa gli abiti sporchi di sangue. Il 35enne è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima, trasportata d'urgenza in ospedale, è stata operata a seguito della perforazione di un polmone. L'uomo è ricoverato con prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.