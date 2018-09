Adescava ragazzine sul web: preso pedofilo.Sul pc foto e video Il caso a Ischia

Adescava su Instagram e whatsapp minorenni per farle spogliare per poi ricattarle di pubblicare le loro foto. In manette questa mattina è finito un 21enne residente a Prignano sulla Secchia.

L’operazione è stata condotta dalla Procura di Napoli che ha coordinato i militari di Ischia e Sassuolo. Proprio nel territorio campano è nata l’indagine, partita a novembre del 2017 dalla denuncia di un genitore di una delle 26 vittime, tutte minorenni e residenti su tutto il territorio nazionale.

L’uomo ha notato sul computer della figlia minorenne delle foto hot e ha deciso cosi di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione ischitana. I militari dopo un anno di accertamenti sono riusciti a risalire al giovane che adescava le minorenni tramite web e dopo aver instaurato un’apparente relazione sentimentale, si faceva inviare foto e/o video a sfondo sessuale; successivamente, per ottenere ulteriore materiale, minacciava le vittime di diffondere quanto precedentemente consegnato, se queste non avessero inviato altre immagini o filmati; in qualche circostanza la minaccia è anche consistita nell’invio, da parte dell’indagato, di filmati riconducibili al terrorismo islamico per suscitare timore nelle minorenni. Nel corso delle attività, presso l’abitazione del giovane pedofilo, i Carabinieri hanno sequestrato svariate apparecchiature elettroniche (PC, smartphone, Hard Disk) con all’interno materiale pedopornografico. E’ scattato cosi l’arresto. Il 21enne deve rispondere di produzione di materiale pedopornografico utilizzando minori e divulgazione di materiale.