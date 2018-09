Fugge dalla polizia, cade da un terrazzo e muore L'epilogo drammatico di una fuga disperata. Così ha perso la vita un 31enne napoletano.

di AnFan

Un inseguimento finito con un salto mortale nel vuoto. Un pregiudicato 31enne, di San Giovanni a Teduccio periferia di Napoli, questa mattina è morto cadendo dal terrazzo di un palazzo. L'uomo stava cercando di sfuggire alla polizia. Il 31enne, secondo una prima ricostruzione, aveva visto una Volante, impegnata in un servizio di pattugliamento per contrastare gli episodi di violenza sempre più diffusi nella zona orientale di Napoli dove, negli ultimi giorni, si sono registrate una serie di sparatorie. L'uomo ha iniziato a correre: non poteva essere in strada a quell'ora perché gravato dagli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti l'uomo avrebbe scavalcato una prima inferriata, poco distante da via Taverna del Ferro, per poi entrare in un parco. E continuare la corsa superandoanche una seconda inferriata e sfondando il portone di un palazzo per raggiungere il terrazzo.

Gli agenti hanno raccontato di essere rimasti all'esterno in attesa di altre pattuglie. Ed è proprio dalla strada che hanno visto il 31enne precipitare. Un impatto violentissimo con l'asfalto. I poliziotti hanno chiamato il 118 che è arrivato a sirene spiegate a San Giovanni a Teduccio. Dove il personale dell'ambulanza ha caricato il 31enne per poi ripartire in codice rosso in direzione dell'ospedale «Cardarelli».

Lì i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma è stato tutto inutile. Il 31enne è morto poco dopo. Troppo gravi le ferite e i traumi interni riportati a causa della caduta. La notizia della rocambolesca fuga, dall'esito drammatico, ha presto superato i confini di Napoli ed è rimbalzata sui maggiori media nazionali. Oltre che attraverso i social network. Numerosi i commenti sull'accaduto. Il funerale dovrebbe essere celebrato fra qualche giorno a San Giovanni a Teduccio.