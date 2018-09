Bimbo di 10 anni lavora nello scavo sulla strada: la denuncia Il consigliere Borrelli: possibile che nessuno intervenga?

“Purtroppo non è difficile vedere minorenni lavorare, ma stamattina, in via Monteoliveto, a ridosso della Questura di via Medina, c’era un bambino che addirittura era impegnato in uno scavo sulla strada”.

A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza, per i quali “è inaccettabile sia impegnato addirittura un bambino che, probabilmente, ha più o meno dieci anni”.

“Nei bar che ci sono proprio lì c’è un via vai di poliziotti, possibile che nessuno abbia sentito la necessità di intervenire per chiedere chiarimenti e impedire che un bambino lavorasse lì?” si chiedono Borrelli e Simioli per i quali “non bisogna abituarsi alle illegalità e, men che mai, al lavoro minorile di cui ci si accorge solo quando avvengono tragedie”.