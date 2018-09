Dramma nella notte: travolto dall'auto Antonio muore sul colpo La tragedia a Fuorigrotta

di Simonetta Ieppariello

Tragico incidente stanotte a Fuorigrotta, dove intorno all'u1.30 si è verificato un violento impatto tra un’auto ed uno scooter.

E' successo in via Caio Duilio nel quartiere Fuorigrotta, nei pressi di un noto pub.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata travolta da una vettura, una Bmw di colore nero. Inutili i tentativi del 118 di salvare l'uomo, un 50enne residente al Parco del Sole che tornava da lavoro. Si chiamava Antonio Papolino, ed era padre di due bambini.

Alla guida dell’automobile, come riporta Il Mattino, c’era un ragazzo di 26 anni di Cercola con tre amici; dopo l’impatto i quattro giovani avrebbero lasciato l’automobile e si sarebbero allontanati a piedi, ma sarebbero stati subito rintracciati da una volante della Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dalla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano, l’uomo stava procedendo forse per immettersi su via Consalvo. All'uscita del tunnel l'impatto. Il conducente è stato comunque sottoposto ai testi per valutare l’eventuale assunzione di alcool o droghe. I risultati non sono stati ancora resi noti.

Nelle immagini della videosorveglianza si vede l’automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter, che stava procedendo pare contromano. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al centauro