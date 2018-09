Auto si ribalta: giovane madre muore. Lascia due figli piccoli Il dramma

di Siep

Sangue e morte sull'asfalto, dopo l'incidente mortale avvenuto la scorsa notte a Fuorigrotta ancora una vita spezzata sull'asfalto, nel napoletano. Incidente stradale mortale ad Ischia, alla Traversa Arenella, ai piedi del Monte Vezzi: un'automobile con a bordo una mamma ed una figlia si è improvvisamente ribaltata.

A perdere la vita Miriam Gurlaccio, 38 anni. In tarda mattinata la donna, insieme alla mamma, era andata a pulire una cantina della zona e verso le ore 13,00 stava scendendo a valle, percorrendo una stradina con una forte pendenza.

Alla guida dell'auto la mamma, mentre Miriam Gurlaccio era al lato passeggero. Per cause oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri l'auto si è ribaltata e la 38enne è morta sbalzata fuori dall'abitacolo.

La mamma della donna è rimasta ferita ma non in gravi condizioni ed è ricoverata al Rizzoli. Miriam Gurlaccio lascia due figli, di 8 e 12 anni. La salma è stata sequestrata dai Carabinieri, su disposizione della procura della Repubblica di Napoli per l'autopsia. La tragedia, ovviamente, ha gettato nello sconforto la comunità ischitana: sul posto si è recato anche il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino, che con un commovente abbraccio ha dimostrato il suo dolore al marito della donna morta.